Смерть 97-летней женщины в Алматы исключили из статистики по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2ca0fd38-87ca-11ea-aaf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство здравоохранения Республики Казахстан/facebook.com

В Казахстане отказались учитывать смерть пожилой пациентки с коронавирусом в общей статистике по COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Там отметили, что смерть 97-летней женщины наступила от необратимых органических последствий, которые явились следствием нарушения мозгового кровообращения. Коронавирус стал лишь сопутствующим заболеванием, передаёт РИА Новости.

В этой связи комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на коронавирусную инфекцию при управлении общественного здравоохранения Алма-Аты принято решение не относить данный случай к летальным по причине коронавирусной инфекции, — пояснили в Минздраве.

В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,6 тысячи случаев коронавируса.

В стране из-за пандемии COVID-19 с 15 марта введён режим чрезвычайного положения. Глава города Талдыкорган Галымжан Абдраимов лично вышел на улицы и провёл рейд по выявлению нарушителей карантина, писал NEWS.ru.