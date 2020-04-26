Смерть 97-летней женщины в Алматы исключили из статистики по коронавирусу

В Казахстане отказались учитывать смерть пожилой пациентки с коронавирусом в общей статистике по COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Там отметили, что смерть 97-летней женщины наступила от необратимых органических последствий, которые явились следствием нарушения мозгового кровообращения. Коронавирус стал лишь сопутствующим заболеванием,
В этой связи комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на коронавирусную инфекцию при управлении общественного здравоохранения Алма-Аты принято решение не относить данный случай к летальным по причине коронавирусной инфекции, — пояснили в Минздраве.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,6 тысячи случаев коронавируса.
В стране из-за пандемии COVID-19 с 15 марта введён режим чрезвычайного положения. Глава города Талдыкорган Галымжан Абдраимов лично вышел на улицы и провёл рейд по выявлению нарушителей карантина, писал NEWS.ru.
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