В Петербурге оштрафовали врача, не госпитализировавшего пациента с COVID

https://static.news.ru/photo/47404c16-232e-11eb-b206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге предписал врачу заплатить штраф после того, как терапевт городской поликлиники № 8 Ольга Арестова оставила пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирус» на амбулаторном лечении в коммунальной квартире.

Отмечается, что в апреле врач нарушила санитарно-эпидемиологические нормативы, не изолировала пациентку с инфекцией, не дала рекомендаций сожителям, не определила, есть ли у кого-то из соседей признаки заражения, сообщают «Невские новости».

Медик признала свою вину, сославшись на высокую загруженность, указав также, что у пациентки COVID-19 протекал в лёгкой форме.

Суд обязал нарушительницу заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция в Санкт-Петербурге разыскивает пациентку с коронавирусом, которая сбежала из машины скорой помощи. Женщина скрылась в неизвестном направлении, а её знакомая, вызвавшая скорую помощь, перестала выходить на связь.