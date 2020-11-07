В Петербурге ищут сбежавшую от медиков пациентку с COVID

https://static.news.ru/photo/e100b5c2-2273-11eb-a905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заразившаяся коронавирусом жительница Санкт-Петербурга сбежала от приехавших за ней медиков.

Знакомая пациентки вызвала бригаду скорой помощи для своей подруги, однако по дороге в больницу 31-летняя женщина выпрыгнула из машины и скрылась в неизвестном направлении, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудникам полиции не предоставили приметы женщины, которую разыскивают. Вызвавшая скорую знакомая беглянки также перестала выходить на связь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19.