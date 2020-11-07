В Петербурге ищут сбежавшую от медиков пациентку с COVID

Заразившаяся коронавирусом жительница Санкт-Петербурга сбежала от приехавших за ней медиков.
Знакомая пациентки вызвала бригаду скорой помощи для своей подруги, однако по дороге в больницу 31-летняя женщина выпрыгнула из машины и скрылась в неизвестном направлении,
Отмечается, что сотрудникам полиции не предоставили приметы женщины, которую разыскивают. Вызвавшая скорую знакомая беглянки также перестала выходить на связь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19.