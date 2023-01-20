В Петербурге объяснили, почему убрали «Два сердца» в честь Мариуполя

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Арт-инсталляция «Два сердца»

В Санкт-Петербурге убрали инсталляцию «Два сердца» в честь побратимов Петербурга и Мариуполя, согласно условиям госконтракта, сообщает Telegram-канал «Подъем». В комитете по печати правительства города уточнили, что композицию убрали в ночь с 19 на 20 января.

Сроки размещения композиции и работы по ее демонтажу определены исключительно условиями государственного контракта и согласованного графика работ с подрядной организацией, — говорится в сообщении.

Инсталляцию установили на Дворцовой площади в декабре. Позже «Два сердца» пришлось демонтировать из-за антивоенной надписи, которую оставила 17-летняя школьница. 20 декабря инсталляцию вернули.

Ранее житель Омской области напал на скульптуру ледяного волка в городе Тара. Мужчина подошел к инсталляции, прообразом для которой послужил персонаж из советского мультфильма «Жил-был пес», и отломил ему нос. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.