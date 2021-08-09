В ОНФ оценили идею Шойгу построить города в Сибири

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель центрального штаба МООО «Российские студенческие отряды» Михаил Киселёв заявил, что масштабные проекты нужны российской молодёжи и она ответит на них положительно. Об этом сообщил Regnum.

Сергей Шойгу знает и умеет организовывать большие федеральные проекты, и здесь действительно никто не может с этим поспорить. И, как я понимаю из выступлений Сергея Шойгу, его предложение подразумевает создание больших агломераций, которые действительно здесь, в центре Сибири, могли бы дать новый приток жизни, — сказал Киселёв.

Он рассказал о важности больших проектов, напоминая об Олимпиаде в Сочи и о чемпионате мира по футболу 2018 года. Киселёв уверен, что для молодого поколения это сопричастность к чему-то значимому и оно поддержит идею Шойгу.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу призвал построить пять-шесть крупных городов в Сибири и задать им отраслевое направление.