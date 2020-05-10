В окружении Димитрия Смирнова заявили о «некритичном» состоянии протоиерея

https://static.news.ru/photo/92794118-92df-11ea-83e5-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: smirnovprotopope/vk.com

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил источник в окружении священника.

Он подчеркнул, что состояние госпитализированного из-за заражения коронавирусом служителя Русской православной церкви «некритичное и в последние дни не ухудшается».

Искусственная вентиляция лёгких, слава Богу, не потребовалась, — приводит «Интерфакс» слова близкого к священнослужителю человека, не называя его имени.

Тот также поблагодарил всех неравнодушных за молитвы о здоровье отца Димитрия.

Как писал NEWS.ru, 69-летний Димитрий Смирнов был госпитализирован 5 мая. Сам он никак не комментировал состояние своего здоровья. Известно лишь, что протоиерей перенёс операцию.

8 мая источники телеканала «Царьград» заявили, что священник находится в реанимации в критическом состоянии. Однако собеседники «Интерфакса» утверждают, что его состояние стабильное и у медиков нет опасений за его жизнь.