В России предложили увеличить «налог на богатых»

https://static.news.ru/photo/ca480ee6-bfc8-11eb-b207-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Налог на богатых», который платят люди с доходом выше пяти миллионов рублей, следует увеличить. С таким предложением выступил член Общественной палаты Евгений Нифантьев. По его словам, это позволит обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами, передаёт РИА Новости.

Он рассказал , что повышение налога на доход на 5% позволило собрать 60 млрд рублей за год для фонда «Круг добра», который покупает лекарства для тяжелобольных детей.

Если мы повысим «налог на богатых» ещё на 3%, то есть с 15% до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год — средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, — подчеркнул он.

Он уверен, что люди с высокими доходами с пониманием отнесутся к такому решению, так как повышение НДФЛ не будет для них критичным. Кроме того, так власти смогут удовлетворить запрос россиян на социальную справедливость и прогрессивную шкалу налогообложения. Он отметил, что введение «налога на богатых» граждане восприняли позитивно, но не как достаточную меру.

Вероятно, «налог на богатых» не покроет полностью расходы на бесплатные лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов отечественного производства и недостающую разницу придётся доплатить из федерального бюджета, — добавил он.

Подобные траты станут инвестициями в фармпромышленность России и вернутся налоговыми поступлениями в будущем, уверен Нифантьев.

Ранее Госдума отклонила внесённый депутатами от фракции ЛДПР законопроект об отмене уплаты НДФЛ для лиц с зарплатой, не превышающей двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в заключении сообщил, что МРОТ используется только для социальных целей. Если же инициатива от ЛДПР будет принята, то это может спровоцировать то, что работодатели начнут снижать реально выплачиваемые зарплаты, чтобы избавиться от налоговой нагрузки.