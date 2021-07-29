В Общественной палате предложили не пускать молодёжь в ночные бары

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести запрет на посещение гражданами в возрасте до 21 года баров, ресторанов и клубов в ночное время. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.

Хамзаев отметил, что в 18–19 лет продолжается активное развитие организма человека. Употребление алкоголя в сочетании с бессонным образом жизни в этом возрасте может нанести вред здоровью.

Идею общественника прокомментировал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он согласился с тем, что «пьянство — это зло», особенно когда человек начинает употреблять алкоголь в раннем возрасте.

В то же время парламентарий напомнил, что закон разрешает россиянам приобретать алкогольные напитки по достижении 18 лет. Пока действует это правило, любые ограничения бесполезны.

Если запретить приходить в ночные заведения, то где гарантия, что не начнут ходить по дворам, по квартирам, собираться у магазинов и так называемых наливаек, — сказал депутат.

Он добавил, что запрет может вызвать определённую напряжённость среди молодёжи, поскольку не все посетители ночных заведений употребляют алкоголь.

Ранее в Общественной палате Ленобласти выступили с идеей выделения в метро отдельных вагонов для женщин, чтобы обезопасить их от домогательств. Против этого высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, реализация инициативы нарушит равенство полов.