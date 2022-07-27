В Новосибирской области впервые за 10 лет выявлена лихорадка Ку

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Два жителя Новосибирской области заразились лихорадкой Ку после укуса клеща. По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, заболевание протекало в тяжелой форме. Случай заражения был зарегистрирован в области впервые за 10 лет, сообщили в «Сиб.фм».

Тяжелое заболевание. Два пациента, которые у нас были, поправились. Болели крайне тяжело, — рассказала специалист.

Научное название лихорадки Ку — коксиеллёз. Это опасная клещевая инфекция, которая поражает легкие и вызывает гепатит. Эксперт отметила, что заболевание передается через укусы насекомых, а также при наползании клещей.

На данный момент в Новосибирской области увеличились случаи клещевого энцефалита. К концу июня такой диагноз был зарегистрирован у 78 человек. Заболевание крайне тяжелое, может закончиться летальным исходом.

Врач-инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова ранее назвала последствия укуса клеща. Заражение клещевым энцефалитом через укус насекомого несет тяжелые последствия для организма: отёк головного мозга и паралич дыхательной мускулатуры. Опасная инфекция может привести к остановке дыхания и формированию пневмонии.