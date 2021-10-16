Военнослужащий задержал вооружённого грабителя в магазине Новосибирска

В Новосибирске сержант контрактной службы обезоружил грабителя, напавшего на продавца супермаркета с ножом, после чего удерживал его до приезда полиции. Командование собирается представить военнослужащего к награде. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Сержант Эмиль Касымов, заместитель командира взвода — командир отделения учебного центра подготовки младших специалистов Новосибирского высшего военного командного училища, в обеденное время зашёл в магазин за продуктами и стал свидетелем того, как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что военнослужащий обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции. За проявленное мужество командование военного округа решило наградить сержанта.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил молодого человека, который заступился за девушку в московском метро. Роман Ковалёв заступился за девушку после того, как трое мужчин начали угрожать женщинам в вагоне метро. В результате Ковалёв получил травмы и оказался в больнице, где и прошла церемония награждения. Бастрыкин отметил, что поступок мужчины достоин самой высокой морально-нравственной оценки.