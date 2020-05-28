В Новгородской области оштрафованы волонтёры из «Альянса врачей»

https://static.news.ru/photo/1ae0b47e-a0e0-11ea-aab5-fa163e074e61_660.jpg Окуловский районный суд Новгородской области Фото: okulovsky.nvg.sudrf.ru

Окуловский районный суд Новгородской области оштрафовал восемь волонтёров «Альянса врачей» на пять тысяч рублей каждого.

Отмечается, что волонтёры в начале апреля привезли маски для местных врачей. Тогда членов независимого профсоюза «Альянс врачей» задержали на въезде в город Окуловку.

Волонтёров признали виновными в «невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Каждого оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает «Медиазона».

При этом, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, также задержанную с волонтёрами, Окуловский районный суд тогда оштрафовал на 1600 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Протокол о нарушении правил самоизоляции в её адрес пока не рассматривался.

Как писал NEWS.ru, полицейские в Новгородской области остановили машины профсоюза «Альянс врачей», везущие местным медикам средства личной защиты.