В Нижнем Тагиле с отремонтированной дороги сошёл асфальт из-за ливня

https://static.news.ru/photo/f3b88f8a-d289-11ea-90c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Нижний Тагил/vk.com

Сильный ливень стал причиной разрушения асфальта на недавно отремонтированной дороге в Нижнем Тагиле.

Как уточняют подписчики группы «Инцидент. Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте», дождь попросту «смыл» дорожное покрытие на улице Береговая-Краснокаменская.

Кроме того, в результате прошедшего ливня была затоплена проезжая часть на проспектах Строителей и Ленина, улицах Островского, Серова, Первомайской. На улице Кулибина отремонтированную дорогу затопило до номерных знаков машин.

Жители Нижнего Тагила также раскритиковали качество новых ливнёвок, которые не смогли справиться с осадками, выпавшими всего за шесть минут.

В свою очередь руководство МУП «Тагилдорстрой» проинформировало, что последствия ливня оперативно устраняются. Специалисты уже приступили к прочистке ливневой канализации на проспекте Строителей.

Ранее NEWS.ru писал, что кратковременные дожди ожидаются в столице России 30 июля. Дневная температура составит плюс 22–24 градуса. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.