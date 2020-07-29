Синоптик предупредил москвичей о кратковременных дождях

https://static.news.ru/photo/a266ff6a-d22d-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кратковременные дожди ожидаются в столице России 30 июля. Дневная температура составит плюс 22–24 градуса. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой холодной части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России. Облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, — рассказал он РИА Новости.

Ожидается также порывистый западный ветер, 4–9 метров в секунду. С утра атмосферное давление будет несколько ниже нормы, а к середине дня поднимется до 745 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 июля в Москве за два часа выпало 75 мм осадков, что составляет около 80% месячной нормы. В результате было подтоплено более 20 участков автомобильных дорог.