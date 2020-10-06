В Нижнем Новгороде состоялось прощание с журналисткой Славиной

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В Нижнем Новгороде 6 октября прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной. Гражданская панихида состоялась в местном Доме учёных и собрала сотни человек, среди которых был и губернатор области Глеб Никитин.

Как уточняет StarHit, место захоронения Славиной остаётся в секрете — этого пожелали близкие покойной. Процесс погребения прошёл в узком семейном кругу.

Примечательно, что возле здания МВД, где Славина покончила с собой, образовался стихийный мемориал. Люди приносят на место цветы и свечи.

2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. На своей странице в Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей самоубийства Славиной и не готовы рассуждать о причинах случившегося.