В Новгородской области власти рассмотрели жалобу искусственного интеллекта Власти Новгородской области ответили на составленную ChatGPT жалобу

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Юрист в Новгородской области с помощью искусственного интеллекта подготовил жалобу на состояние автодороги до турбазы, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Он сделал порядка 10 запросов «Напиши жалобу на плохое состояние дороги в Новгородской области» к языковой модели ChatGPT, выбрал наиболее удачные части и скомпилировал из них обращение в администрацию Новгородской области и Росавтодор.

Жалобу попросил на проверку мой руководитель, это опытный юрист, у него 20 лет стажа, который изучил документ и сказал, что все ок, — рассказал бизнесмен.

При этом мужчина отметил, что ссылки на конкретные законы в жалобу пришлось вписывать вручную, поскольку чат-бот не знаком с российской правовой базой.

Жалоба была отправлена 2 мая, а ответ на нее пришел 19 мая. Приемная главы региона отправила документ в ФКУ Упрдор «Россия», ответственное за состояние дорожного полотна на конкретном промежутке.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Гуманитарного института НГУ Иван Бондаренко жаловалась, что российские школьники все чаще сдают сочинения, написанные искусственным интеллектом, причем зачастую даже не проверяют выданный роботом результат. Детей выдает бездумное копирование бредовых текстов с неправильными оборотами и исковерканными фамилиями.