В НИЦ Гамалеи оценили вероятность госпитализации привившихся от COVID

Прививка вакциной «Спутника V» в десятки раз снижает риск госпитализации в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил замдиректора по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что вакцина эффективна против новых штаммов коронавируса. Этот показатель несколько снизился по бессимптомным и лёгким случаям, но остаётся высоким по тяжёлым случаям и госпитализациям.

Поэтому если вы вакцинированы, <...> вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы, — сказал представитель центра.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что эффективность вакцины «Спутника V» против штамма «дельта» составляет 83%. По его словам, привившиеся этим препаратом защищены от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом более чем на 95%.

В Сан-Марино, где «Спутником V» привиты две трети населения, оценили эффективность российской вакцины в 99%.