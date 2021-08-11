В Минздраве оценили эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма

Вакцина «Спутник V» показывает самые высокие результаты по профилактике «дельта»-штамма. Эффективность препарата против этой разновидности коронавируса превышает 80%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, — сказал он.

Министр добавил, что уровень защиты вакцины от тяжёлых случаев COVID составляет более 95%.

Глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, заявил, что «Спутник V» эффективен против всех штаммов коронавируса, в том числе и тех, которые «за последнее время появились и нас постоянно атакуют». Он также подчеркнул, что препарат полностью безопасен, нежелательные реакции после вакцинации исключены, сообщает ТАСС.

Ранее российские вирусологи объяснили, почему «Спутник V», в отличие от зарубежных вакцин, не приводит к образованию тромбозов. По их словам, причина кроется в созданной эффективной системе очистки вирусов. Создатели вакцины убрали из неё белки, которые могли привести к образованию тромбозов.