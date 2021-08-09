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Вирусологи объяснили отсутствие тромбозов от прививки «Спутник V»

01:01, 09 августа 2021
Вирусологи объяснили отсутствие тромбозов от прививки «Спутник V» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российские вирусологи объяснили, почему вакцина «Спутник V» не приводит к образованию тромбозов. Как сообщили учёные в беседе с журналистами URA.RU, это благодаря особой системе очистки.

После введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson отмечаются случаи коагуляционных нарушений, связанных с проблемами со свёртываемостью крови. У «Спутника» такого нет, — пояснил начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор Александр Чепурнов.

По словам вирусолога, причина в созданной эффективной системе очистки вирусов. Российские учёные убрали из вакцины белки, который могли привести к образованию тромбозов.

Ранее стало известно, что для заражения штаммом «дельта» нужно в 10 раз меньше вирусных частиц, чем для уханьского штамма. Поэтому новый вариант распространяется быстрее. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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