Вирусологи объяснили отсутствие тромбозов от прививки «Спутник V»

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Генеральный директор компании «Герофарм» Пётр Родионов рассказал, из чего состоит вакцина «ЭпиВакКорона», которую производят на заводе в Подмосковье. Руководитель производственной площадки в беседе с «Известиями» отметил, что препарат выпускают в соответствии с технологией, разработанной центром «Вектор» в Новосибирске.

«Рецепт» вакцины основан на пептидах, копирующих участки S-белка вируса, рассказал Родионов. Специалисты на производстве в Московской области следят, чтобы вакцина была полностью идентична той, что запускают в массовое производство в...