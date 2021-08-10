В Сан-Марино заявили почти о 100% эффективности «Спутника V»

Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» составляет 99%. Об этом рассказал представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что Институт совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани провёл специальное исследование. Оказалось, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99% участников эксперимента. Это говорит об очень высокой эффективности препарата.

Кавалли добавил, что «Спутником V» привиты почти 20 тыс. жителей Сан-Марино, что составляет примерно 2/3 населения.

Ранее Евросоюз признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Теперь сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории ЕС, а также в странах Шенгенской зоны.