«В нерешительности с молоточком»: Пушков высмеял памятник Горбачёву

https://static.news.ru/photo/1a4edfee-06bc-11eb-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endig/dpa

Российский сенатор Алексей Пушков счёл, что установленный в Германии памятник президенту СССР Михаилу Горбачёву получился неудачным, а политик — неузнаваем.

По мнению Пушкова, Горбачёв сделал для Германии «неизмеримо больше, чем для собственной страны», но даже не говоря о самом факте появления памятника, нельзя не признать, что постамент не удался.

Не его лицо, не его фигура. Это скорее какой-то мелкий худощавый бюрократ в стёганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти — в магазин или в пивную. Если не объяснить, что это Горбачёв, его никогда не узнают. Да ещё и со странным молоточком в руке: Горбачёв никогда не носил с собой молоточек. Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием «В нерешительности с молоточком». Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно, — сыронизировал сенатор в своём Telegram-канале.

Первый в Германии памятник советскому лидеру и лауреату Нобелевской премии мира Михаилу Горбачёву был открыт в немецком городе Дессау-Рослау 3 октября. Памятник, расположенный перед городской ратушей, изображает Горбачёва в полный рост. Его автором выступил скульптор Бернд Гёбель, а средства на его создание были собраны за счёт пожертвований горожан. Воздвижение монумента было инициировано экс-главой города Хансом-Георгом Отто.

Как писал NEWS.ru ранее, Пушков раскритиковал Горбачёва за его политику в отношении Германии. По его мнению, все действия Горбачёва стали «курсом на упреждающие уступки». Сенатор отметил, что такой политики затем стал придерживаться первый президент России Борис Ельцин.