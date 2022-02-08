В НАК заявили о предотвращении терактов в учебных заведениях регионов

В нескольких российских регионах за последнее время предотвращён ряд терактов в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что к большинству из них имеют отношение последователи «Колумбайна» (движение запрещено в России как террористическое).

В своём выступлении на заседании председатель НАК Александр Бортников отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращён ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций, в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к подготовке большинства злодеяний причастны сторонники движения «Колумбайн». НАК совместно с другими силовыми ведомствами принимает меры по обеспечению антитеррористической защищённости учреждений, проводятся учения и тренировки.

3 февраля в ряде школ Красноярска в очередной раз отменили занятия в связи с поступлением сообщений о минированиях. Руководство учебных заведений вынуждено было перевести школьников на дистанционное обучение.

Волна сообщений с угрозами минирования началась в школах крупных городов России после новогодних каникул. За это время были эвакуированы сотни школ. Кроме того, сообщения поступали в колледжи, детсады, вузы, административные здания, суды, аэропорты и на вокзалы. После проверки угрозы не подтверждались.