МВД может определить статуса электросамокатов к лету 2022-го

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин выразил надежду, что ведомство сможет установить статус средств индивидуальной мобильности, в число которых также входят электросамокаты, к весне-лету следующего года. На настоящий момент их статус не определён, говорится на сайте «МВД Медиа».

Процесс принятия изменения постановления ещё идёт, но мы надеемся, что к весне или началу лета следующего года соответствующее нормативное регулирование будет приведено к окончательной точке, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) МВД России и Министерство транспорта. Такие данные следуют из проекта постановления правительства РФ. Согласно информации документа, который имеется в распоряжении агентства, максимальную скорость для СИМ предполагается ограничить 25 км/ч. Также предлагается ограничить вес самоката и ввести возрастные ограничения. При этом самокатчикам будет запрещено обгонять транспортные средства с левой стороны. Также водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.