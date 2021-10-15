В России созданы ПДД для электросамокатов

Изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) МВД России и Министерство транспорта. Такие данные следуют из проекта постановления правительства РФ, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации документа, который имеется в распоряжении агентства, максимальную скорость для СИМ предполагается ограничить 25 км/ч. Также предлагается ограничить вес самоката и ввести возрастные ограничения.

Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами, 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам, — говорится в проекте постановления.

Также уточняется, что передвижение детей в возрасте младше 7 лет, использующих СИМ, должно происходить под наблюдением взрослых. Гражданам старше 14 лет предполагается разрешить ездить по обочине дороги или правому краю проезжей части, но лишь при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где действует ограничение скорости до 60 км/ч.

При этом самокатчикам будет запрещено обгонять транспортные средства с левой стороны.

Также водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.