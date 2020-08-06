В МВД рассказали о порядке получения новых госзнаков

https://static.news.ru/photo/2cfb4e36-d884-11ea-ac43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Установка новых госзнаков на автомобили нового образца будет проводиться по желанию автовладельцев или при необходимости, сообщили в пресс-центре МВД.

Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости, — передаёт ТАСС слова собеседника.

Он подчеркнул, что установка новых регистрационных государственных знаков может быть актуальна для автомобилей из Японии и США.

Как ранее писал NEWS.ru, новый национальный стандарт для транспортных номеров вступил в силу в России 4 августа 2020 года. Изменения коснулись новых мест для крепления номеров транспорта, размеров номеров для мотоциклов, а также введения типов для дипломатических и консульских представительств.