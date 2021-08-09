Выступающая против застройщиков москвичка взяла арбалет и залезла на дерево

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В Бабушкинском парке экоактивистка с арбалетом залезла на дерево и отказывается спускаться. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, женщину на 20-метровую высоту доставил кран ещё утром. Активистка протестует против застройщиков.

Инцидент попал на видео. На кадрах видна привязанная к верхушке дерева женщина. Территория вокруг дерева оцеплена.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В мае экоактивисты из движения Animal Rebellion заблокировали в Великобритании выезд из четырёх крупных распределительных центров сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Тем самым они хотят сорвать работу примерно 1,3 тысячи заведений сети во всём Соединённом Королевстве.

Ранее юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН по изменению климата в знак протеста. По словам шведки, она недовольна несправедливым распределением вакцин от COVID-19.