Британские экоактивисты решили «закрыть» сотни ресторанов «Макдоналдс»

Экоактивисты из движения Animal Rebellion заблокировали в Великобритании выезд из четырёх крупных распределительных центров сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Тем самым они хотят сорвать работу примерно 1,3 тысячи заведений сети во всём Соединённом Королевстве, сообщает Sky News.
Активисты
Представитель Animal Rebellion Джеймс Озден отметил, что он считает создание продовольственной системы, основанной на продуктах растительного происхождения, единственным реалистичным способом накормить 10 млрд человек.
Мясо-молочная промышленность разрушает нашу планету. Она служит причиной вырубки тропических лесов, выделения огромного объёма парниковых газов и уничтожения миллиардов животных каждый год, — сказал Озден.
Ранее юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН по изменению климата в знак протеста. По словам шведки, она недовольна несправедливым распределением вакцин от COVID-19.