Британские экоактивисты решили «закрыть» сотни ресторанов «Макдоналдс»

https://static.news.ru/photo/6658b5c2-baee-11eb-bc39-96000091f725_660.jpg Фото: shark360/flickr.com

Экоактивисты из движения Animal Rebellion заблокировали в Великобритании выезд из четырёх крупных распределительных центров сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Тем самым они хотят сорвать работу примерно 1,3 тысячи заведений сети во всём Соединённом Королевстве, сообщает Sky News.

Активисты оставили фургоны на проезжих частях рядом с распределительными центрами в городах Хемел-Хампстед (графство Хартфордшир), Бейзингстоук (графство Хэмпшир), Ковентри (графство Уэст-Мидлендс) и Хейвуд (графство Большой Манчестер). Организаторы акции заявили, что они хотят вынудить «Макдоналдс» принять на себя обязательство полностью убрать из меню продукты животного происхождения к 2025 году. Активисты собираются блокировать объекты как минимум сутки.

Представитель Animal Rebellion Джеймс Озден отметил, что он считает создание продовольственной системы, основанной на продуктах растительного происхождения, единственным реалистичным способом накормить 10 млрд человек.

Мясо-молочная промышленность разрушает нашу планету. Она служит причиной вырубки тропических лесов, выделения огромного объёма парниковых газов и уничтожения миллиардов животных каждый год, — сказал Озден.

Ранее юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН по изменению климата в знак протеста. По словам шведки, она недовольна несправедливым распределением вакцин от COVID-19.