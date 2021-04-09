Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН в знак протеста

Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что не поедет на конференцию ООН по изменению климата в знак протеста. По словам шведки, она недовольна несправедливым распределением вакцин от COVID-19 между странами. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Конечно, я бы хотела посетить конференцию в Глазго. Но сделаю это только тогда, когда все смогут принять участие на равных условиях. Сейчас многие страны вакцинируют здоровых молодых людей, часто за счет групп риска и работников, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом, — написала она.
Inequality and climate injustice is already the heart of the climate crisis. If people canât be vaccinated and travel to be represented equally thatâs undemocratic and would worsen the problem. Vaccine nationalism wonât solve the pandemic. Global problems need global solutions.->
Тунберг также отметила, что проблему неравенства ухудшает ещё и тот факт, что если люди не могут делать прививки, то они не имеют права путешествовать и тем самым представлять свои страны. При этом онлайн-формат мероприятий также нельзя назвать оптимальным решением, потому что хорошее соединение и доступ к компьютеру есть не у всех в мире, пояснила девушка.
Ранее Грета Тунберг оказала ЮНИСЕФ материальную помощь в размере $100 тыс. для защиты детей от COVID-19. Эту сумму на счёт её фонда перечислила датская неправительственная организация Human Act. Активистка призвала всех присоединиться к ней и поддержать работу ЮНИСЕФ, направленную на спасение детей, защиту их здоровья и обеспечение возможности обучаться, сообщал NEWS.ru.