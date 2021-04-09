Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН в знак протеста

https://static.news.ru/photo/ad4d5852-9947-11eb-9f39-96000091f725_660.jpg Фото: Reuters

Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что не поедет на конференцию ООН по изменению климата в знак протеста. По словам шведки, она недовольна несправедливым распределением вакцин от COVID-19 между странами. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Конечно, я бы хотела посетить конференцию в Глазго. Но сделаю это только тогда, когда все смогут принять участие на равных условиях. Сейчас многие страны вакцинируют здоровых молодых людей, часто за счет групп риска и работников, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом, — написала она.

Inequality and climate injustice is already the heart of the climate crisis. If people canât be vaccinated and travel to be represented equally thatâs undemocratic and would worsen the problem.

Vaccine nationalism wonât solve the pandemic. Global problems need global solutions.-> — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021

Тунберг также отметила, что проблему неравенства ухудшает ещё и тот факт, что если люди не могут делать прививки, то они не имеют права путешествовать и тем самым представлять свои страны. При этом онлайн-формат мероприятий также нельзя назвать оптимальным решением, потому что хорошее соединение и доступ к компьютеру есть не у всех в мире, пояснила девушка.

Ранее Грета Тунберг оказала ЮНИСЕФ материальную помощь в размере $100 тыс. для защиты детей от COVID-19. Эту сумму на счёт её фонда перечислила датская неправительственная организация Human Act. Активистка призвала всех присоединиться к ней и поддержать работу ЮНИСЕФ, направленную на спасение детей, защиту их здоровья и обеспечение возможности обучаться, сообщал NEWS.ru.