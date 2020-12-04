Замначальника отдела полиции заподозрили во взятке за киносъёмки

https://static.news.ru/photo/c9af37e4-3651-11eb-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве заместителя начальника отдела полиции по району Китай-город заподозрили в получении взятки за выдачу разрешений на киносъёмки в центре города. Об этом сообщили в Пресненском суде столицы.

По решению суда майор был помещён под домашний арест. В отношении него возбудили уголовное дело, передаёт ТАСС.

Из материалов дела следует, что группа из числа сотрудников правоохранительных органов могла получать взятки от кинокомпаний за выдачу разрешений на съёмки в обход установленных правил.

Ранее сотрудницу полиции в звании майора юстиции задержали в Москве. Ей инкриминируют получение взятки за непривлечение гражданина, подозреваемого в совершении кражи, к уголовной ответственности. Она будет уволена «по отрицательным мотивам», сообщили в столичном главке МВД. В ведомстве уточнили, что непосредственные руководители задержанной будут привлечены к дисциплинарной ответственности, писал NEWS.ru.