В Москве задержан стрелявший в бойца ММА охранник фитнес-клуба

В Москве задержали 38-летнего охранника фитнес-клуба Максима Пахомова, выстрелившего шесть раз в казахстанского бойца ММА Багдата Дюсембаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело.

В рамках уголовного дела о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ) задержан мужчина 1983 года рождения, который на парковке на улице Орджоникидзе нанёс огнестрельное ранение своему оппоненту, — говорится в сообщении.

Охранник задержан на 48 часов, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Пахомову грозит лишение свободы до семи лет.

Инцидент произошёл 17 февраля из-за конфликта, возникшего на одной из столичных парковок. Как сообщалось, что 30-летний спортсмен приехал в фитнес-клуб с целью купить абонемент. Свой автомобиль он оставил около спортзала. Охранник парковки попросил Дюсембаева переставить транспортное средство и вызвал сотрудников безопасности. В результате возникла перепалка, в ходе которой охранник применил оружие, выстрелив в спортсмена шесть раз. Дюсембаева госпитализировали.