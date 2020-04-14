В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро

https://static.news.ru/photo/13aa7ae8-7e7e-11ea-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек закурил 13 апреля в пустом вагоне московского метро. На следующий день он был задержан и оштрафован.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram, ранее в Сети появилось видео, на котором молодой человек закурил в пустом вагоне метро. Отмечается, что власти обратились к москвичам с просьбой о помощи в поиске нарушителя.

Вчерашнего нарушителя уже задержали. Теперь ему грозит штраф, — говорится в сообщении департамента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажиропоток в столичном метрополитене в связи с коронавирусом снизился на 44%, на наземном транспорте — на 41%. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.