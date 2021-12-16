ФСБ задержала главу столичной межрайонной инспекции

Сотрудники ФСБ задержали в Москве главу межрайонной инспекции № 3 Марину Чайко. Женщина находится на допросе в Следственном комитете, сообщает РИА Новости. По информации Telegram-канала Baza, её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия.

Чайко была задержана накануне после длительных обысков в инспекции, которая «отвечает» за Арбатский, Пресненский и Тверской районы. Во время обыска дома у чиновницы обнаружили большое количество ювелирных изделий, вместе с ней к следователям был доставлен и её супруг.

При этом стало известно, что правоохранители, работающие по делу Чайко, пытались вскрыть дверь её квартиры без разрешающих документов. Они вызвали на место сотрудников МЧС, первоначально сообщив, что имеют на руках все необходимые документы для обыска. Однако когда работники МЧС приехали на место, никаких бумаг они не увидели и уехали, не став вскрывать дверь.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы арестовал главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении полномочий. Следствие подозревает Серватинского в выдаче бюджетной субсидии компании «Исток» из Кабардино-Балкарии по поддельным документам. Сумма субсидии была выделена в 2018 году на возмещение затрат на научно-исследовательскую деятельность, якобы произведённую компанией.