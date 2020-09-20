В Москве за сутки выявили 915 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/97e885a2-fbdd-11ea-8ac5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве за минувшие сутки зафиксировано 915 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Распределение по субъектам: 1. Москва — 915, 2. Санкт-Петербург — 209, 3. Московская область — 193, — говорится в сообщении штаба.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Еврейской АО — 11, Чечне — 6. Один случай зарегистрирован в Чукотском АО.
В общей сложности медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 1 109 595 заболевших в 85 субъектах.
Также за минувшие 24 часа зафиксирована 71 смерть от COVID-19. Общее число жертв инфекции в РФ достигло 19 489 человек, писал NEWS.ru.