В Москве за сутки выявили 915 заражённых коронавирусом

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Медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 1 109 595 заболевших в 85 субъектах.

Также за минувшие 24 часа зафиксирована 71 смерть от COVID-19. Общее число жертв инфекции в РФ достигло 19 489 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за последние сутки выздоровели 2616...