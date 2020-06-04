В Москве за сутки выявлено 1855 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2648374c-a702-11ea-8b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за минувшие сутки медики выявили 1855 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 5 июня сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности в столице коронавирусом заразились 191 069 человек. Скончались с начала пандемии в Москве 2806 пациентов, за сутки умерли 57 человек.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировано 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 449 834. Вылечились и выписаны из больниц по выздоровлении 212 680 пациентов. Скончались 5528 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что В Москве успешно применили экспериментальную методику лечения от COVID-19. Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве прибегают к экспериментальным способам терапии коронавируса, в частности к гипербарической оксигенации (ГБО). Эту методику опробовали на 25 пациентах, в общей сложности им проведено уже более 100 баросеансов.