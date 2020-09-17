В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8e6fffee-1927-11ea-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё восемь человек скончались. У всех был положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 8 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении штаба.

Общее число смертей достигло 5033.

За последние 24 часа в Москве медики выявили коронавирус ещё у 730 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 274 003 случая заражения.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям предприятий по возможности продлить своим сотрудникам режим дистанционной работы. Рост числа инфицированных COVID-19 в столице в последние дни градоначальник объяснил увеличением объёмов тестирования на заболевание. В свою очередь рост числа проводимых тестов связан с тем, что многие сейчас возвращаются из отпусков.