В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё восемь человек скончались. У всех был положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
В Москве скончались 8 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении штаба.
Общее число смертей достигло 5033.
За последние 24 часа в Москве медики выявили коронавирус ещё у 730 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 274 003 случая заражения.
Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям предприятий по возможности продлить своим сотрудникам режим дистанционной работы. Рост числа инфицированных COVID-19 в столице в последние дни градоначальник объяснил увеличением объёмов тестирования на заболевание. В свою очередь рост числа проводимых тестов связан с тем, что многие сейчас возвращаются из отпусков.
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