В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 3870. За последние сутки зафиксированы 39 летальных случаев.
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С момента вспышки инфекции в Москве заразились 222 209 человек, а за последние сутки — 611. Это самый низкий суточный показатель с 6 апреля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московская мэрия считает маловероятным приход второй волны коронавируса в город. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, самая тяжёлая ситуация в столице позади, резкий рост заражённых фиксировался в начале апреля, однако вирус удалось сдержать. Мэр выразил уверенность, что в скором времени появится вакцина от COVID-19.
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