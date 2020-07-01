В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/90515eea-bbf5-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 3870. За последние сутки зафиксированы 39 летальных случаев.

Об этом сообщается на странице столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во «ВКонтакте». Отмечается, что у всех последних умерших подтверждён диагноз «пневмония». Их тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

С момента вспышки инфекции в Москве заразились 222 209 человек, а за последние сутки — 611. Это самый низкий суточный показатель с 6 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская мэрия считает маловероятным приход второй волны коронавируса в город. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, самая тяжёлая ситуация в столице позади, резкий рост заражённых фиксировался в начале апреля, однако вирус удалось сдержать. Мэр выразил уверенность, что в скором времени появится вакцина от COVID-19.