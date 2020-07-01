Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/2e0a26da-bbab-11ea-8b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московская мэрия считает маловероятным приход второй волны коронавируса в городе. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, — цитирует градоначальника ТАСС.

По словам Собянина, самая тяжёлая ситуация в столице позади, резкий рост заражённых фиксировался в начале апреля, однако вирус удалось сдержать.

Мэр выразил уверенность, что в скором времени появится вакцина от COVID-19. Уже сейчас, как он подчеркнул, проходят испытания.

Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, — заключил политик.

Согласно данным оперативного штаба по состоянию на 1 июля, в Москве за сутки выявили 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество инфицированных, зафиксированное с 6 апреля. Темп распространения инфекции в столице является наименьшим по стране и составляет 0,3%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если случится вторая волна коронавируса, российские власти встретят её во всеоружии. По его словам, руководство страны знает, что делать, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Михаил Щелканов, пять лет назад предсказавший вспышку COVID-19, заявил, что вторая волна заболевания ожидает РФ через две недели после «возрождения коронавируса», зафиксированного ВОЗ в Европе.

Вспышка, скорее всего, произойдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Кроме того, в опасности находится Владивосток, потому что через этот город граждане Китая возвращаются на родину. Остановить распространение коронавирусной инфекции можно только с помощью закрытия границ. Однако это сделать невозможно, так как много россиян проживают за рубежом.