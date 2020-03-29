Условия рассеивания выбросов в столице за прошедшие 24 часа улучшились, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
По данным ведомства, ночью и ранним утром воскресенья небольшой рост концентраций загрязняющих веществ фиксировался только на отдельных станциях мониторинга, чаще всего вблизи автомобильных трасс. К 11 утра показатели снизились до нормативных величин.
В департаменте отметили, что последние двое суток в Москве рос уровень загрязнения атмосферы из-за неблагоприятной погоды — отсутствия осадков и слабого ветра. Специалисты подчеркнули, что увеличение загрязнения не связано с увеличением выбросов промышленными предприятиями,
Ранее NEWS.ru писал, что до 15 тысяч кафе и ресторанов, а также более 40 тысяч магазинов временно прекратили работу в Москве из-за коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проверяющие выявили всего несколько сотен точек, которые не выполнили карантинные требования. Градоначальник отметил, что в целом механизм социального дистанцирования начал работать. Он добавил, что большинство жителей Москвы прислушались к рекомендациям и остались дома.
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