В Москве за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8e6fffee-1927-11ea-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За последние сутки от COVID-19 в Москве умерли 11 человек. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

За прошедшие 24 часа в РФ скончались 134 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции возросло до 19 195.

Кроме того, в течение последних суток российские врачи выявили 5905 новых случаев заражения в 84 регионах. У 1446 пациентов недуг проходит без клинических проявлений. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 091 186 жителей 85 российских регионов.

Как ранее передавал NEWS.ru, диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 805 жителей Москвы. При этом суточное количество выздоровевших превышает число заболевших коронавирусной инфекцией. Оперштаб сообщает о 1107 пациентах, которые побороли болезнь. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136.