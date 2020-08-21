В Москве за сутки скончались 11 человек с COVID

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

За последние сутки от COVID-19 в Москве умерли 11 человек. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе.

В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4731.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру.

На территории России коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа достиг отметки в 0,99, прибавив 0,03. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта данных от федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19, писал NEWS.ru.