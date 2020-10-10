В Москве выявлено 4105 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/c0cd7216-0ace-11eb-a637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики Москвы зафиксировали 4105 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 316 917 человек. Это уже второй случай выявления такого числа заболевших этой осенью.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, в последний раз столько заболевших фиксировалось только в середине мая.

За сутки от вируса в Москве вылечились 1306 человек, умерли 30 пациентов. Всего число вылечившихся в городе составляет 260 433 человека, погибших — 5560 человек.

Также стало известно, что 10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь, сообщал NEWS.ru.