https://static.news.ru/photo/516fa6fa-2c85-11ea-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расценки на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей увеличились в столице с 1 января.

По данным пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», эвакуация легковушек подорожала на 200 рублей. За эвакуацию транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. придётся заплатить 3400 рублей, для машин категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. — 5400 рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, — 7600 рублей.

Эвакуация грузовых и негабаритных автомобилей обойдётся водителям в 50 600 рублей.

Льготная цена за сутки хранения для машин категории А выросла до 540 рублей, категории В и D с разрешённой максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны, — до 1050 рублей, категории D с разрешённой максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также для негабаритных автомобилей — до 2300 рублей, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что решение об изменении тарифа было принято с учётом инфляции и перерасчёта экономически обоснованной стоимости. Цены пришлось пересмотреть из-за роста реальных затрат города, которые включают топливо, зарплату водителям и техникам, ремонт и обслуживание эвакуаторов.