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Цена на перемещение и хранение припаркованных с нарушениями автомобилей в столице увеличится с 1 января будущего года.

По данным пресс-службы «Московского паркинга», решение об изменении тарифа было принято с учётом инфляции и перерасчёта экономически обоснованной стоимости.

Однако он останется в среднем на 40% ниже для самых распространённых машин, — отметили в организации.

В пресс-службе также сообщили, что цены пришлось пересмотреть из-за роста реальных затрат города, которые включают топливо, зарплату водителям и техникам, ремонт и обслуживание эвакуаторов.

В «Московском паркинге» подчеркнули, что экономически обоснованный тариф на перемещение машин рассчитывается по методике Федеральной антимонопольной службы.

В 2020 году он составит более 8813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств, — говорится в сообщении.

Сотрудники организации также обратились к автомобилистам с просьбой не парковаться там, где это запрещено, напомнив, что неправильно припаркованная машина мешает другим водителям, пешеходам и может привести к аварии.

Ранее NEWS.ru писал, что парковка на улицах Москвы в новогодние праздники, с 1 по 8 января, будет бесплатной. Правило касается даже улиц, на которых действует тариф 380 рублей в час.