Цена на перемещение и хранение припаркованных с нарушениями автомобилей в столице увеличится с 1 января будущего года.
По данным пресс-службы «Московского паркинга», решение об изменении тарифа было принято с учётом инфляции и перерасчёта экономически обоснованной стоимости.
Однако он останется в среднем на 40% ниже для самых распространённых машин, — отметили в организации.
В пресс-службе также сообщили, что цены пришлось пересмотреть из-за роста реальных затрат города, которые включают топливо, зарплату водителям и техникам, ремонт и обслуживание эвакуаторов.
В «Московском паркинге» подчеркнули, что экономически обоснованный тариф на перемещение машин рассчитывается по методике Федеральной антимонопольной службы.
В 2020 году он составит более 8813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств, — говорится в сообщении.
Сотрудники организации также обратились к автомобилистам с просьбой не парковаться там, где это запрещено, напомнив, что неправильно припаркованная машина мешает другим водителям, пешеходам и может привести к аварии.
Ранее NEWS.ru писал, что парковка на улицах Москвы в новогодние праздники, с 1 по 8 января, будет бесплатной. Правило касается даже улиц, на которых действует тариф 380 рублей в час.