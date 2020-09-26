В Москве впервые с июня выявили более 1700 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aba3bcf4-ffd1-11ea-8296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1792 случая заражения новой коронавирусной инфекций. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, это стало максимальным значением с 8 июня. За всё время с начала пандемии было выявлено 283 760 случаев заражения.

Также растёт число госпитализаций. Как передаёт ТАСС, за сутки в больницы поступили 830 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».

Из больницы по выздоровлении выписаны 1123 человека, в общей сложности число излечившихся от инфекции жителей столицы составило 244 006 человек. За сутки от COVID-19 скончались 17 пациентов. Всего в столице умерли 5146 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти рассматривают возвращение ограничительных мер, действовавших весной из-за коронавируса. Об этом сообщили два близких к администрации президента источника. Согласно их данным, администрация президента и мэрия Москвы готовы вернуть карантин в случае резкого роста числа заражённых коронавирусом.