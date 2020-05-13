В Москве возобновили работу такси бизнес-класса

https://static.news.ru/photo/5af14a20-9527-11ea-a3d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве после запрета на фоне пандемии коронавируса возобновил свою работу сервис заказа премиальных машин с водителем Wheely. Также в столице предоставлять услуги по премиальному тарифу снова стали Gett и «Яндекс.Такси». Об этом журналистам рассказали представители компаний.

Премиальные сервисы, возившие людей по заказу, попали в Москве под временный запрет 13 апреля, когда городские власти остановили деятельность перевозчиков без необходимой лицензии.

Сотрудники пресс-службы Wheely заявили, что работа в столице возобновлена. В компании отметили, что, кроме выполнения санитарных требований, были разработаны и внедрены системы проверки у пассажиров цифровых пропусков, при отсутствии которых заказать машину не получится.

В «Яндекс.Такси» и Gett также подтвердили возобновление работы премиальных тарифов, сообщает ТАСС.

Как ранее писалNEWS.ru, десять таксистов в Московской области привлечены к административной ответственности из-за отсутствия защитных масок. Нарушители были выявлены в Красногорске и Домодедово.