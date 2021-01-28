Ещё два дела против участников протестов 23 января возбуждены в Москве

https://static.news.ru/photo/27d72470-6178-11eb-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве возбуждены ещё два уголовных дела в отношении участников несанкционированной акции, состоявшейся 23 января. Им инкриминируют насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, речь идёт о женщине и мужчине, они задержаны. Гражданка, которая в ходе допроса признала вину, в районе Пушкинской площади нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища. В свою очередь принимавший участие в протестах уроженец Псковской области бросил с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя.

Дела против них возбуждены по статье 118 УК РФ, санкции которой предусматривают крупный штраф в размере до 200 тысяч рублей либо тюремный срок до пяти лет. Если же насилие будет квалифицировано как опасное для жизни и здоровья представителя власти, подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протестов были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отказались вести диалог с представителями оппозиции, назвав их «молодчиками с улиц». При этом, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власть готова к диалогу с «недовольными гражданами», если те соблюдают закон.