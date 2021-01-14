В Москве возбудили дело из-за поставки использованных перчаток

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Уголовное дело по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ) возбуждено в Москве по факту поставки около 10 млн использованных перчаток.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что российская фирма заключила контракт с зарубежным партнёром на поставку одноразовых виниловых перчаток в количестве свыше 9,9 млн штук для последующей их реализации на территории РФ.

В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении, — говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в связи с пандемией коронавируса в РФ действуют ограничительные меры. Предоставление уже бывших в употреблении средств индивидуальной защиты является грубым нарушением санэпидправил и могло повлечь массовое заражение граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что священник из Петрозаводска предложил новую конструкцию маски для защиты от коронавирусной инфекции. Он доработал маску для подводного плавания, снабдив её сменными фильтрами. По его мнению, такие маски позволят лучше, чем тканевые, защищать от инфекции, с помощью них можно будет отказаться от ограничений, связанных с социальной дистанцией.