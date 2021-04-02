В Москве в субботу ожидаются дожди со снегом

https://static.news.ru/photo/f8195cfe-9448-11eb-be85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы в субботу, 3 апреля, ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом. Воздух прогреется до восьми градусов тепла. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в субботу в Москве синоптическую ситуацию обусловит тыловая и холодная часть циклона. Погода в течение дня сохранится облачная и с прояснениями. Циклон местами вызовет кратковременные дожди с мокрым снегом, в утренние часы — гололедица. В отдельных районах столицы ожидается снежная крупа.

Температура воздуха в Москве составит плюс 6-8, по области плюс 4-9. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, передаёт слова Леуса РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, до середины следующей недели жители Московского региона смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в Москве уже в субботу, 3 апреля, появится солнце.