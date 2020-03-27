https://static.news.ru/photo/db6a5ac8-6fef-11ea-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московские коммунальщики ежедневно обрабатывают специальными средствами дезинфекции подземные пешеходные переходы и остеклённые пешеходные путепроводы. Об этом рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков.

В рамках профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневная дезинфекция 510 подземных пешеходных переходов и 141 остеклённого пешеходного путепровода, — приводит его слова «Интефакс».

По его словам, обработка проводится три раза в день. В работах задействовано 250 сотрудников ГБУ «Гормост».

Ранее NEWS.ru писал, что сервисы заказа такси в РФ усилили профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в автомобилях. В настоящее время организована процедура по санитарной обработке машин. Эта мера призвана защитить водителей и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.