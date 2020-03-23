В столице всю неделю масштабно отмечали Масленицу. Фестиваль продлился 10 дней, проходил на 29 площадках. В заключительные дни праздника, на Манежной площади, прошёл костюмированный карнавал с участием масленичных персонажей из зарубежья.

Фестиваль «Московская Масленица» проводился уже в четвёртый раз, в прошлом году его посетили почти 5 миллионов гостей.