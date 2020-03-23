Сервисы заказа такси в РФ усилили профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в автомобилях. В настоящее время организована процедура по санитарной обработке машин. Эта мера призвана защитить водителей и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.
В ряде компаний созданы пункты по выдаче водителям дезинфицирующих средств и антибактериальных салфеток. Таксистов проверяют на наркотические вещества, алкоголь, им измеряют давление и температуру, а также оценивают их общее состояние здоровья.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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