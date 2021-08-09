В Москве суточный прирост случаев COVID-19 составил более 20%

В Москве за последние 24 часа выявлен 2761 новый случай заражения коронавирусом. Это примерно на 23% превышает показатель предыдущих суток. Всего в столице с начала пандемии заразились свыше полутора миллиона человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Из столичных больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 3052 пациента. Жертвами инфекции стали 63 жителя мегаполиса. За время пандемии в Москве от COVID-19 вылечились более 1,3 млн человек и умерли 26 189.

В целом по России зафиксировано 22 866 новых случаев заражения. За сутки выздоровели 15 669 человек и 787 скончались. Всего в стране с начала пандемии заболели более 6,4 млн человек, из которых свыше 5,7 млн победили болезнь и 164 881 стали её жертвами.

Под наблюдением медиков в настоящее время остаются 1,2 млн россиян.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал третью волну COVID-19 более агрессивной. По его словам, это обусловлено мутацией штаммов, которые распространяются среди населения более высокими темпами.